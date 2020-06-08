В Ростове-на-Дону полицейского задержали за наркоторговлю на рабочем месте

В Ростове-на-Дону сотрудник полиции попался на попытке продать наркотики прямо на рабочем месте. Его задержали специалисты оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД России.

Полицейского уволили из органов внутренних дел, в его отношении возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту случившегося в отношении руководителей бывшего правоохранителя назначено проведение служебной проверки. Другие подробности инцидента в пресс-службе не уточнили.