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Эксперт назвал Лайфу скорость Ferrari, попавшего в смертельное ДТП в Петербурге

Шкуматов уточнил, что заметить авто должен был любой следящий за дорогой водитель.

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Скорость гоночного кабриолета Ferrari, который столкнулся с автомобилем такси марки Volkswagen в Санкт-Петербурге, составляла 116 км/час. Её для Лайфа подсчитал координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

Скорость имеет значение, если человек не мог физически, например, среагировать, но тут ситуация такая, что водитель Polo, во-первых, начал рано поворачивать, тупанул, по-простому говоря. Он должен выехать на середину перекрёстка, правила же не просто так написаны, а он начинает резать чуть ли не с пешеходного перехода, — прокомментировал автоэксперт кадры момента аварии.

По мнению Шкуматова, таксист пытался успеть проехать на жёлтый сигнал светофора. Специалист указал на отсутствие шансов того, что водителя Ferrari признают виновником ДТП.

Если посчитать путь и время, то таким образом у Ferrari была скорость 116 км/час. Это, разумеется, превышение скорости серьёзное, но это та скорость, что любой водитель, который смотрит за дорогой, его бы заметил, — сказал автоэксперт.

От удара кабриолет выбросило на ограждение тротуара. В аварии чудом не пострадали пешеходы, в результате лобового столкновения погиб таксист. Пассажирка Volkswagen отделалась ушибами, а водитель Ferrari попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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