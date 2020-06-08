Эксперт назвал Лайфу скорость Ferrari, попавшего в смертельное ДТП в Петербурге

Скорость гоночного кабриолета Ferrari, который столкнулся с автомобилем такси марки Volkswagen в Санкт-Петербурге, составляла 116 км/час. Её для Лайфа подсчитал координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

— Скорость имеет значение, если человек не мог физически, например, среагировать, но тут ситуация такая, что водитель Polo, во-первых, начал рано поворачивать, тупанул, по-простому говоря. Он должен выехать на середину перекрёстка, правила же не просто так написаны, а он начинает резать чуть ли не с пешеходного перехода, — прокомментировал автоэксперт кадры момента аварии.

По мнению Шкуматова, таксист пытался успеть проехать на жёлтый сигнал светофора. Специалист указал на отсутствие шансов того, что водителя Ferrari признают виновником ДТП.

— Если посчитать путь и время, то таким образом у Ferrari была скорость 116 км/час. Это, разумеется, превышение скорости серьёзное, но это та скорость, что любой водитель, который смотрит за дорогой, его бы заметил, — сказал автоэксперт.