В ВОЗ призвали россиян продолжать носить маски и перчатки

Жителям России, несмотря на ослабление мер, введённых из-за коронавирусной инфекции, лучше и дальше продолжать надевать маски и перчатки в общественных местах. Об этом ТАСС сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах (транспорт, торговые центры, магазины), которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту, — отметила Вуйнович.

Она также призвала продолжать выявлять и отслеживать контакты и изолировать пациентов с CoViD-19, а также защищать работников здравоохранения, несмотря на смягчение введённых из-за пандемии мер. Кроме того, важно продолжать быстро реагировать на возможное увеличение числа случаев CoViD-19.