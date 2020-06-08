Разбитую машину Ефремова увезли после пьяного ДТП на эвакуаторе — видео

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В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись момента погрузки на эвакуатор автомобиля российского актёра Михаила Ефремова, который устроил пьяное ДТП в районе Смоленской площади в Москве.

Как видно на представленных кадрах, машина артиста после столкновения серьёзно повреждена: передняя часть сильно деформирована, в салоне видны сработавшие подушки безопасности, лобовое стекло треснуло.

Ранее Лайф сообщал, что артист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Второй участник ДТП был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии, а сам виновник отправлен на медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, в момент столкновения актёр был пьян. Позже эту информацию подтвердили в столичном МВД. Ситуацию прокомментировала его дочь.