"Я просто проезжал мимо". Сергей Гармаш приехал на место пьяного ДТП с Михаилом Ефремовым — видео

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Российский актёр Сергей Гармаш приехал на Смоленскую площадь в Москве, чтобы поддержать своего коллегу по цеху Михаила Ефремова, который попал в ДТП. По его словам, он оказался на месте происшествия случайно, и никаких подробностей случившегося не знает.
– Я не в курсе. Я просто проезжал мимо и увидел, – сказал он.
На просьбы журналистов прокомментировать информацию о том, что Ефремов оказался за рулём в состоянии алкогольного опьянения, актёр не стал отвечать и сел в свой автомобиль.
Ранее Лайф сообщал, что Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, один из пострадавших был госпитализирован в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сам виновник аварии был направлен на медицинское освидетельствование, по словам очевидце в момент столкновения он был пьян. Ситуацию прокомментировала его дочь.