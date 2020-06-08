"Я просто проезжал мимо". Сергей Гармаш приехал на место пьяного ДТП с Михаилом Ефремовым — видео

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Российский актёр Сергей Гармаш приехал на Смоленскую площадь в Москве, чтобы поддержать своего коллегу по цеху Михаила Ефремова, который попал в ДТП. По его словам, он оказался на месте происшествия случайно, и никаких подробностей случившегося не знает.

– Я не в курсе. Я просто проезжал мимо и увидел, – сказал он.

На просьбы журналистов прокомментировать информацию о том, что Ефремов оказался за рулём в состоянии алкогольного опьянения, актёр не стал отвечать и сел в свой автомобиль.