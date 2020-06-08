Рогозин сравнил работу "Роскосмоса" с картинами да Винчи и Микеланджело

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что после успешного запуска первого частного космического корабля Crew Dragon слышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом он написал в колонке для журнала Forbes.

— Когда же нашим партнёрам всё-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надёжный в мире пилотируемый корабль, — рассказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", американцы никак не поблагодарили Россию после запуска корабля. Рогозин также назвал российскую помощь по доставке американских астронавтов к МКС бесценной. С 2011 года и до запуска Crew Dragon до МКС можно было долететь только на российских "Союзах". Дмитрий Рогозин подчеркнул, что на плечах российской пилотируемой космонавтики лежала "колоссальная моральная ответственность перед человечеством".

— Так же как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полётную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен, — написал руководитель "Роскосмоса".

При этом он отметил, что достижение главы SpaceX Илона Маска не умаляет заслуг отечественной космонавтики.

— Илон Маск испортил настроение не нам, а своим соотечественникам из компании Boeing, опередив их с началом лётных испытаний. Это их война, а не наша, — подчеркнул Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также заявил, что в России работает национальная космическая транспортная система, которую постоянно совершенствуют. По его мнению, отечественная ракета ещё долго будет одним из брендов страны.

— "Союз" — это наш космический "Калашников", востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надёжных, как творения великих отечественных конструкторов, — написал он.

Однако Рогозин признал, что в РФ есть некоторые "проволочки" в создании новой техники. Он отметил, что одной из приоритетных задач "Роскосмоса" является кардинальное изменение ситуации в космической отрасли.