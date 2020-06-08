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Рогозин сравнил работу "Роскосмоса" с картинами да Винчи и Микеланджело

Глава госкорпорации отметил, что американцы никак не поблагодарили Россию после запуска корабля Crew Dragon.

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Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что после успешного запуска первого частного космического корабля Crew Dragon слышал в свой адрес лишь насмешки. Об этом он написал в колонке для журнала Forbes.

Когда же нашим партнёрам всё-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надёжный в мире пилотируемый корабль, — рассказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", американцы никак не поблагодарили Россию после запуска корабля. Рогозин также назвал российскую помощь по доставке американских астронавтов к МКС бесценной. С 2011 года и до запуска Crew Dragon до МКС можно было долететь только на российских "Союзах". Дмитрий Рогозин подчеркнул, что на плечах российской пилотируемой космонавтики лежала "колоссальная моральная ответственность перед человечеством".

Так же как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полётную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен, — написал руководитель "Роскосмоса".

При этом он отметил, что достижение главы SpaceX Илона Маска не умаляет заслуг отечественной космонавтики.

Илон Маск испортил настроение не нам, а своим соотечественникам из компании Boeing, опередив их с началом лётных испытаний. Это их война, а не наша, — подчеркнул Рогозин.

Глава "Роскосмоса" также заявил, что в России работает национальная космическая транспортная система, которую постоянно совершенствуют. По его мнению, отечественная ракета ещё долго будет одним из брендов страны.

"Союз" — это наш космический "Калашников", востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надёжных, как творения великих отечественных конструкторов, — написал он.

Однако Рогозин признал, что в РФ есть некоторые "проволочки" в создании новой техники. Он отметил, что одной из приоритетных задач "Роскосмоса" является кардинальное изменение ситуации в космической отрасли.

Напомним, в конце мая с американского космодрома стартовал в космос экипаж NASA в составе двух человек. За долгие годы это первый запуск, произведённый с территории США. Кроме того, впервые в истории доставку астронавтов на орбиту Земли осуществляла частная космическая компания. Лайф показывал момент стыковки Crew Dragon с МКС.

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