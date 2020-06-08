"Впрочем ничего нового". Дочь Ефремова прокомментировала пьяное ДТП с отцом в центре Москвы

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала аварию своего отца, которая произошла сегодня поздно вечером в центре Москвы.
Она рассказала Лайфу, что не поехала на место происшествия, потому что Ефремов-старший "не маленький уже, разберётся сам".
На вопрос, часто ли Михаил Ефремов превышал скорость на дороге, Анна-Мария ответила: "Да не особо, не больше, чем любые другие среднестатистические отцы в РФ".
На своей странице в "Инстаграме" она выложила снимок, на котором написала: "Впрочем, ничего нового".
Ранее Лайф сообщал, что Михаил Ефремов, который, по предварительным данным, был пьян, попал в ДТП в центре Москвы.