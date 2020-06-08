На всех парах. Как актёр Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Актёр на большой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов вечером 8 июня стал виновником крупной аварии на Смоленской площади в Москве. По предварительным данным, в момент ДТП он был пьян. По крайней мере, актёр с трудом стоял на ногах и не мог связно говорить.

Видео © Twitter / ЦОДД

Инцидент произошёл около 22:00 в районе здания Министерства иностранных дел. Ефремов мчался на большой скорости в крайнем левом ряду по Садовому кольцу за рулём Jeep Grand Cherokee и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном ВАЗ. Судя по всему, актёр попытался развернуться через две сплошные. За рулём отечественного авто находился 53-летний Сергей З., которого доставили в больницу в тяжёлом состоянии с многочисленными переломами и шоком третьей степени. После сильнейшего удара водителя зажало в покорёженной кабине. Врачи борются за его жизнь.

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Происшествие собрало немало очевидцев, которые выкладывали в Сеть кадры с места аварии. Сам артист, который, судя по всему, находился в прострации, всё пытался узнать, не умер ли кто.

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Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали Ефремова и отправили на медосвидетельствование, которое показало, что в момент аварии актёр был пьян. Против него теперь могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", по которой ему грозит до семи лет лишения свободы.

Через некоторое время на место ДТП прибыл коллега Ефремова по цеху Сергей Гармаш. Правда, по его словам, оказался он там случайно, как-либо комментировать произошедшее он не стал.

Не осталась в стороне и реакция дочери Ефремова Анны-Марии, которую, видимо, произошедшее никак не удивило. В своём инстаграме она написала: "Впрочем, ничего нового". От журналистов о случившемся узнала и супруга Ефремова Софья Кругликова. Она также предположила, что перед поездкой артист просто выпил снотворное.