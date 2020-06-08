В США рассказали, сколько американцев протестированы на коронавирус

Около десяти процентов граждан Соединённых Штатов были протестированы на заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани.
— Масштаб тестирования продолжает расти: проведено более 20 миллионов тестов, в семи штатах протестированы до 6% жителей, а это почти 10% населения (страны — Прим. Лайфа), — отметила пресс-секретарь.
По словам Макинани, "число новых случаев инфицирования CoVID-19 стабилизировалось", и данные властей страны говорят о том, что снятие тех мер, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, является "движением в положительном направлении".
Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, коронавирус был выявлен у 1,95 миллиона американцев, летальный исход зафиксирован у 110,9 тысяч человек. Такие цифры были получены, основываясь на данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.