На "Госуслугах" появился сервис по выплатам на детей-сирот и инвалидов

Единый портал государственных услуг запустил сервис, на котором можно подать заявление по выплатам на детей-сирот и инвалидов. Вкладка «Выплата гражданам за временную опеку» появилась в разделе «Пенсия, пособия и льготы».

Сообщается, что те россияне, которые в апреле-июне 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на специальные выплаты в размере 12 130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание.

Для того, чтобы получить данное пособие, необходимо заполнить паспортные данные, СНИЛС, регион, в котором находится стационарная организация или организация для детей, из которой были приняты граждане на сопровождаемое проживание, а также реквизиты банковского счёта.

Решение по выплате принимают в территориальном отделении Пенсионного фонда РФ в течение пяти рабочих дней. Уведомление можно получить в личном кабинете на "Госуслугах. Если ваше заявление было одобрено, то ежемесячная выплата должна поступить на ваш счёт в течение трёх рабочих дней.