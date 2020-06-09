Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование. Об этом глава государства сообщил во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.

— У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения полиции финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции, — отметил американский лидер.

По его словам, американские правоохранители позволяют гражданам страны жить в мире, а 99% из них — "отличные люди". При этом с призывами о сокращении финансирования полиции выступали участники массовых протестов, которые проходят в разных городах США.

Ранее демократы американского конгресса представили законопроект, который предполагает проведение масштабной полицейской реформы. Инициатива, в частности, запрещает правоохранителям применять удушающие приёмы при задержании. Кроме того, согласно законопроекту, предлагается создать национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запретить в некоторых случаях выдавать ордер, который позволяет стражам порядка вламываться в дом без предупреждения. В рамках данной реформы предлагается повысить ответственность полицейских за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.