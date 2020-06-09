Плавают по дорогам на байдарках. В Благовещенске объявлен режим ЧС после "тропического" ливня — видео

В столице Амурской области Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-восстановительных работ после обильных осадков, которые обрушились на город. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— В понедельник в городе прошёл самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений на дату 8 июня. По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 мм осадков. Это 90% от нормы июня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно данным синоптиков, ливень такой интенсивности можно называть тропическим. В свою очередь, жители города опубликовали в соцсетях многочисленные видеозаписи, на которых видны последствия стихии. На некоторых улицах вода буквально топила проезжающие легковушки, и поэтому продолжать движение там могли только внедорожники или грузовики, при этом отдельные водители местами и вовсе предпочитали объезжать проезжую часть по незатопленным тротуарам.

Видео © Instagram / ampravda; kateika_dolls

Одному из водителей на дороге встретилось весьма необычное транспортное средство — байдарка, в которой молодая пара плавала по дорогам города. По данным властей, всего было затоплено девять участков городских улиц, а на четырёх подстанциях временно отключалось электроснабжение. Было подано более 259 заявок на откачку воды, оказались затоплены частные жилые дома, участки, территория двух школ и трёх детсадов, а также подвалы городской поликлиники № 1 и 26 многоквартирных домов.