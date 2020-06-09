Экс-супруга госпитализированного Джигарханяна рассказала о его состоянии

Бывшая жена известного советского и российского театрального деятеля Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская — заявила, что всерьёз озабочена сообщениями о состоянии здоровья экс-супруга и надеется, что у него получится выздороветь. Об этом она рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Хочется, чтобы в этот раз он проскочил тоже. <...> Ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съёмные квартиры, меняли сиделок. Джигарханяну нужно было просто жить в спокойном состоянии и работать, — сказала она.

Она отмечает, что сама не разговаривала с супругом и уверена, что его родственники попросту забрали у него телефон. При этом Джигарханян, по её словам, давно не выходил из дома, а в театре и вовсе не появлялся последние два года, что, по её мнению, также повлияло на состояние его здоровья.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года, тогда ещё его жена Цымбалюк-Романовская заявила, что он пропал, однако потом оказалось, что он скрывался от неё и попал в больницу. Он заявил, что супруга хочет его убить и забрать имущество, и решил добиваться развода, который состоялся в конце ноября.