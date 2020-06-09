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На Камчатке 11-летний мальчик погиб, зацепившись за провода ЛЭП

Следствие проводит проверку по факту случившегося.

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Фото © Pixabay

На Камчатке выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили около высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл в районе поселка Раздольный. По предварительным данным, мальчик самостоятельно залез на вышку электропередачи после чего зацепился за провода и погиб от удара током.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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