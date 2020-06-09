На Камчатке 11-летний мальчик погиб, зацепившись за провода ЛЭП

На Камчатке выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили около высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Инцидент произошёл в районе поселка Раздольный. По предварительным данным, мальчик самостоятельно залез на вышку электропередачи после чего зацепился за провода и погиб от удара током.