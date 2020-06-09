Специалист объяснила, почему может быть вредно поедание мороженого

При употреблении одного из любимейших летних лакомств — мороженого — важно следить за количеством сахара в нём. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.

— Самый главный вред мороженого — это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний к холодному, как, например, какие-то болезни дёсен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара, — отметила специалист.

Кашубина также добавила, что из-за сахара холодное лакомство не особенно полезно для маленьких детей, потому что может спровоцировать кариес. Врач советует чистить зубы после того, как ребёнок его поест.

Кроме того, ещё одним недостатком мороженого эксперт назвала содержание лактозы.

— Если у вас непереносимость молока, потому что у вас не хватает собственного фермента лактазы, после мороженого вы можете испытывать неприятные симптомы в кишечнике. В таком случае лучше есть мороженое в небольшом количестве. Это не опасно, если это не аллергия на молоко, — подчеркнула Кашубина.