Никита Ефремов — о пьяном ДТП с его отцом: Это очень большая трагедия

Актёр Никита Ефремов отреагировал на аварию, которую устроил его отец Михаил Ефремов в центре Москвы поздно вечером 8 июня. Его комментарий опубликован на Телеграм-канале Mash.
— Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается, — сказал Ефремов-младший.
Он также попросил его понять и отказался от дальнейших комментариев.
Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых видно момент аварии, а также момент эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель столичного МВД позже подтвердил данную информацию. На место приезжал друг Ефремова, Сергей Гармаш, однако он заявил, что "просто проезжал мимо" и от комментариев отказался.
Позже правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью".
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