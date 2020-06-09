Никита Ефремов — о пьяном ДТП с его отцом: Это очень большая трагедия

Актёр Никита Ефремов отреагировал на аварию, которую устроил его отец Михаил Ефремов в центре Москвы поздно вечером 8 июня. Его комментарий опубликован на Телеграм-канале Mash.

— Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается, — сказал Ефремов-младший.

Он также попросил его понять и отказался от дальнейших комментариев.

Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых видно момент аварии, а также момент эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель столичного МВД позже подтвердил данную информацию. На место приезжал друг Ефремова, Сергей Гармаш, однако он заявил, что "просто проезжал мимо" и от комментариев отказался.