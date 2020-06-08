"Посягательство на суверенитет Германии и ЕС". Немецкий депутат оценил возможные санкции против "Северного потока — 2"

Германия будет вынуждена разработать ответ на возможные новые санкции США против газопровода "Северный поток — 2", ведь они, по сути, нарушают суверенитет страны и всего Евросоюза. Такое мнение в интервью "Известиям" выразил глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст.

— Это посягательство на суверенитет Германии и Евросоюза. Если это не прекратится, то, чтобы защитить себя, мы будем должны рассмотреть серьёзные меры. Например, штрафные тарифы для американского природного газа, — отметил Эрнст.

При этом, по словам члена Социал-демократической партии Тимона Греммельса, ограничительные меры Вашингтона никак не смогут помешать завершению строительства "Северного потока — 2". В Бундестаге также призывают немецкое руководство поддерживать компании, которые участвуют в строительстве газопровода.