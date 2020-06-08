Максим Фадеев заявил, что группа Serebro вызывает у него "мерзкие" воспоминания

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что работа с группой Serebro вызывает у него "болезненные и мерзкие воспоминания".

На своей странице в "Инстаграме" продюсер опубликовал видео с композицией Маши Вебер "На ветру".

— Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура! — так подписал Фадеев ролик.

В комментариях к видео одна из поклонниц музыканта и продюсера попросила, чтобы он вновь собрал распущенную группу.

— "Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое! — ответил Максим Фадеев.

Ранее в эфире телеканала НТВ музыкальный продюсер рассказал, что конфликт с участницами популярной группы возник из-за осознания того, что подопечные его используют.