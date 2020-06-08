Максим Фадеев заявил, что группа Serebro вызывает у него "мерзкие" воспоминания

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что работа с группой Serebro вызывает у него "болезненные и мерзкие воспоминания".
На своей странице в "Инстаграме" продюсер опубликовал видео с композицией Маши Вебер "На ветру".
— Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура! — так подписал Фадеев ролик.
В комментариях к видео одна из поклонниц музыканта и продюсера попросила, чтобы он вновь собрал распущенную группу.
— "Серебро" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое! — ответил Максим Фадеев.
Ранее в эфире телеканала НТВ музыкальный продюсер рассказал, что конфликт с участницами популярной группы возник из-за осознания того, что подопечные его используют.
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Напомним, в октябре прошлого года Максим Фадеев объявил, что продюсерский центр MALFA расторг контракты со всеми артистами лейбла. Тогда продюсер анонсировал создание нового лейбла, который будет кардинально отличаться от MALFA, — "эксклюзивного и очень дорогого".