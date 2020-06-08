НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Против Ефремова возбудили уголовное дело после пьяного ДТП в центре Москвы

Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

621

В отношении российского актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в пьяном виде в районе Смоленской площади в Москве, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В отношении водителя иномарки [Михаила Ефремова] возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ ["Нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью"], — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в 21:44 в районе дома 3 на Смоленской площади в Москве водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада". Виновник ДТП был задержан на месте происшествия.

Ранее Лайф публиковал видеозапись момента столкновения, а также эвакуации разбитого автомобиля актёра. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель столичного МВД позже подтвердил данную информацию. На место приезжал друг Ефремова Сергей Гармаш, однако он заявил, что "просто проезжал мимо", и от комментариев отказался. А вот дочь виновника аварии, напротив, высказалась и заявила, что в случившемся нет "ничего нового".

Выбор редакции

Loading...