В отношении российского актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в пьяном виде в районе Смоленской площади в Москве, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
— В отношении водителя иномарки [Михаила Ефремова] возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ ["Нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью"], — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в 21:44 в районе дома 3 на Смоленской площади в Москве водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада". Виновник ДТП был задержан на месте происшествия.
Ранее Лайф публиковал видеозапись момента столкновения, а также эвакуации разбитого автомобиля актёра. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель столичного МВД позже подтвердил данную информацию. На место приезжал друг Ефремова Сергей Гармаш, однако он заявил, что "просто проезжал мимо", и от комментариев отказался. А вот дочь виновника аварии, напротив, высказалась и заявила, что в случившемся нет "ничего нового".
Лента новостей
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа сбитого MH17
сегодня в 00:07
"Посягательство на суверенитет Германии и ЕС". Немецкий депутат оценил возможные санкции против "Северного потока — 2"
вчера в 23:55
Против Ефремова возбудили уголовное дело после пьяного ДТП в центре Москвы
вчера в 23:29