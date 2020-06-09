В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа сбитого MH17

Прокурор из Нидерландов Тейс Бергер в ходе судебного слушания по делу катастрофы пассажирского лайнера MH17 заявил, что в теле капитана воздушного судна обнаружены осколки, которые могут дать представление о том, какой именно ракетой был сбит самолёт. Об этом сообщает РИА "Новости".

– В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды, – приводит агентство его слова.

Он отмечает что, Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) сравнил осколки с полученными после испытаниями фрагментами украинской боеголовки. И по его словам, они имеют больше сходства с ракетой ПЗР "Бук" типа 9М38М1, чем с 9М38.

Однако при этом он уточнил, что в теле другого члена экипажа найден фрагмент, который отличается от вышеописанного. А всего специалистам удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч, два из которых распознаются как бабочки. При этом в ходе расследования были найдены не все части обломков лайнера.

Boeing 777-200 выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев обвиняет в случившемся ополченцев ДНР, однако российские эксперты уверены, что запуск ракеты мог быть совершён военными украинской армии.