У Совместной следственной группы (ССГ) по делу MH17 имеются проблемы с доказательной базой, поэтому она готова действовать "по беспределу", чтобы продавить свою версию. Такое заявление сделал сенатор Франц Клинцевич.

— У них там не всё благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал… Информацию берут из Интернета. Они засекретили всех свидетелей и с нагнетанием обстановки проводят завершение расследования, — передаёт портал "360" его слова.

Он также отметил, что в действиях следователей ССГ есть много несостыковок и странных решений. По его мнению, МИД РФ вскоре отреагирует на то, что следователи хотели выйти на связь с российскими свидетелями без ведома РФ.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что международная группа, которая занимается расследованием крушения Boeing на Украине, всерьёз рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. В тринадцатистраничном протоколе встречи оперативного штаба ССГ в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года открыто говорится о том, что следователи готовы нарушить российские законы, чтобы найти доказательства и выйти на свидетелей из России без ведома властей РФ.

Boeing 777-200 рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии. Предполагается, что суд должен начаться 9 марта 2020 года. Малайзия ранее выражала недовольство результатами расследования.