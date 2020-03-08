Следователи по делу MH17 намеревались нарушить законы РФ, чтобы найти свидетелей

Международная группа, которая занимается расследованием крушения Boeing на Украине, всерьёз рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей. Об этом говорится в новом документе, который обнародовали на платформе для независимых журналистов Bonanza Media.

В частности, в 13-страничном протоколе встречи оперативного штаба Совместной следственной группы (ССГ) в городе Дриберген (Нидерланды) 25 января 2018 года говорится о том, что члены голландской прокуратуры "подняли вопрос о нарушении суверенитета России путём выхода на свидетелей, которые, скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей". При этом бельгийская сторона заявила, что "не видит в этом никакой проблемы". Представитель Украины также заявил, что не видит в этом сложностей, но должен всё обсудить с руководством. Вслед за этим разговор заходит о заманивании свидетелей, а затем и "допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти".

— Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой — нет, — передаёт ТАСС слова одного из основателей платформы Bonanza Media, независимого журналиста Макса ван дер Верффа.

Верфф подчеркнул, что в протоколе открыто говорится о том, что следователи готовы нарушить российские законы, чтобы найти доказательства. При этом речь идёт о сокрытии информации от России.

— Это также очень компрометирующий документ. Возможно, они попробуют принизить его значение, заявить, что в нём не содержится никакой конкретной информации. Однако всё, что было сказано, записано в протоколе, — добавил он.

Напомним, Boeing 777-200 рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. В результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии. Предполагается, что суд должен начаться 9 марта 2020 года. Малайзия ранее выражала недовольство результатами расследования.