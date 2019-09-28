Малайзия недовольна результатами расследования крушения Boeing на Украине

Премьер-министр страны заявил, что расследование не пролило свет на то, кто понесёт ответственность за эту трагедию.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил корреспонденту ТАСС на полях Генассамблеи ООН, что страна не удовлетворена результатами расследования крушения "боинга" на востоке Украины, поскольку до сих пор не ясно, кто несёт ответственность за этот инцидент.

Мохамад также отметил, что у Малайзии нет фактов того, что ракету, которая, как удалось установить, была российского производства, запустила та или иная страна. Такое оружие есть и у России, и у Украины, и у повстанцев.

— Мы примем исчерпывающие, в полной мере обоснованные доказательства, — заявил премьер-министр. Он также отметил, что расследование продолжается

Ранее Махатхир Мохамад усомнился в нейтральности расследования катастрофы.

Напомним, 17 июля 2014 года малайзийский Boeing MH17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Следственный комитет РФ неоднократно проводил проверки по данному факту.