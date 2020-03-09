В Нидерландах начинается суд по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе

В Нидерландах начинается резонансный судебный процесс по делу о крушении малайзийского "боинга", летевшего рейсом MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. На скамье подсудимых — четверо подозреваемых: три россиянина и один украинец.

Ожидается, что им будут предъявлены обвинения в убийстве. Слушания пройдут в судебном комплексе строгого режима "Схипхол". Дело MH17 будет вести коллегия из трёх судей во главе с Хендриком Стейнхёйсом. Ещё один судья — запасной. График заседаний уже определён вплоть до 26 марта 2021 года.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе в районе трагедии. Малайзия ранее выражала недовольство результатами расследования.