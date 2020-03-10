Россия обвинила следствие по делу MH17 в предвзятости

Несмотря на то что в Нидерландах начались слушания по делу о крушении малайзийского "боинга", летевшего рейсом MH17, который был сбит в небе над Донбассом летом 2014 года, следствие продолжает игнорировать предоставленные Россией данные. Об этом заявили в российском посольстве в Гааге.



— Не можем не обратить внимание на то, что в Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и её граждан. Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии, — говорится в сообщении.

В дипмиссии указывают, что для достижения этой цели в материалах дела приводятся ссылки на засекреченных свидетелей, раскрыть которых не представляется возможным, либо, наоборот, используются материалы из соцсетей, проверить достоверность которых также затруднительно. При этом подчёркивается, что "по-прежнему игнорируется" предоставленный Россией массив данных об обстоятельствах произошедшего.

— Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы, — отмечают в посольстве.

Эти факты "дают повод" сомневаться в объективности и непредвзятости Совместной следственной группы (ССГ), уверены дипломаты. Они выражают надежду, что в ходе судебного процесса будет рассмотрена вся доступная информация, а не только заслушана сторона обвинения.

Ранее Лайф сообщал, что в Нидерландах начинается суд по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе.