Кабмину предложили субсидировать отдых в санаториях для россиян, вылечившихся от CoViD-19

В России может появиться механизм субсидирования расходов россиян, переболевших коронавирусом, на санаторно-курортное лечение. Такое предложение содержится в письме главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают "Известия".

— Предлагается обеспечить бюджетное финансирование расходов, связанных с реабилитацией граждан, перенёсших коронавирус и пневмонию, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи населению в период пандемии, — говорится в публикации.

В письме отмечается, что санаторно-курортный комплекс России обладает значительным потенциалом коечной ёмкости и обеспечен квалифицированными кадрами, а потому может быть задействован в борьбе с последствиями CoViD-19. И его привлечение позволит снизить нагрузку на российскую систему здравоохранения за счёт "быстрого и качественного восстановления здоровья и трудоспособности граждан".

Опрошенные изданием эксперты подсчитали, что потенциальные расходы на данную инициативу могут составить 500 миллионов рублей. А если бы речь шла не о субсидии, а о полной оплате лечения, то сумма могла бы возрасти до 10 миллиардов за один-два года. При этом финансовая помощь на реабилитацию может быть выделена более чем 300 тысячам россиян.