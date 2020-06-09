Стоимость отдыха в России может вырасти на 30% из-за коронавируса

Туризм - это одна из самых перспективных отраслей российской экономики, несмотря на урон от COVID-19, однако из-за последнего она понесла значительные потери, восстановить которые удастся лишь к 2022 году, а в ближайшем будущем стоимость отдыха внутри страны может вырасти на треть. Об сообщают "Известия".

– Повышение цен за размещение на курортах России будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты, – сказал он в интервью изданию вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов,

Он отмечает, что в текущем сезоне количество доступных гостиниц и санаториев также будет меньше обычного, да и сам турсезон более короткий. По его словам, данные обстоятельства позволят собственникам повысить расценки более чем на 20-30%. Курносов такжезаявил, что въездной туризм в РФ в этом году будет нулевым.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин уверен, что на полное преодоление последствий кронавируса российским туроператорам потребуется не менее полутора лет, а около 50% компаний, оказывающих услуги для путешественников и вовсе могут закрыться. С ним согласна профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь, которая допускает рост числа монополистов на туристическом рынке и сокращение числа страховых компаний.