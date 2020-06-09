Главе Минтруда предложили убрать испытательный срок при приёме на работу

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением отменить в стране испытательный срок при приёме гражданина на работу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на копию документа.

– В настоящее время правительством РФ принимаются различные меры по поддержке граждан страны в условиях сложной экономической ситуации. Тем не менее многие слои населения всё ещё нуждаются во внимании со стороны государства. В частности, в России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приёме на работу, – говорится в обращении депутата.

Петров также отмечает, что чаще всего новому сотруднику платят пониженную зарплату, хотя он работает на тех же условиях, что и другие работники.

– Более того, практика испытательного срока часто используется недобросовестными нанимателями для дальнейшего занижения оплаты труда сотрудников, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону. В любом случае наёмный сотрудник всегда остается в невыгодном и ущемленном положении, – добавил он.