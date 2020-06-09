Названо самое выгодное российское направление для летнего отдыха на море

Россияне считают город Евпатория самым выгодным туристическим направлением для отдыха на море в этом году. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса бронирования отелей Tvil.ru, передаёт "Лента.ру".
По их данным, средняя стоимость в этом прибрежном крымском городе в период с 1 июня по 31 августа 2020 составит 2628 рублей за ночь. А вот самым дорогим, но в то же время и самым популярным местом на полуострове оказалось село Окуневка, где за одну ночь придётся отдать почти 12 тысяч рублей.
Кроме того, в списке наиболее привлекательных для туристов населённых пунктов Крыма оказались Солнечная Долина, Андреевка, Стерегущее, Прибрежное, поселки Мисхор, Мирный, Морское и город Ялта.
Министерство туризма Республики Крым до этого сообщало, что полуостров начнет принимать гостей из других регионов страны с 1 июля, если такое решение поддержат федеральные власти.
Ранее сообщалось, что крымские отели и гостиницы смогут принимать отдыхающих уже с 15 июня. Однако, как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, речь на данный момент идёт только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном.
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