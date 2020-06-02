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В Крыму открылись летние веранды кафе и ресторанов

Все столики в заведениях расположены так, чтобы соблюдалась санитарная дистанция между посетителями.

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Видео © LIFE

В Крыму возобновили свою работу летние площадки кафе и ресторанов. Согласно всем рекомендациям персонал заведений теперь обслуживает гостей в защитных масках и перчатках.

Мы максимально готовы и ждём гостей. Я думаю, гости рады, что мы наконец-то открылись, потому что все ждали этого долгое время. И мы видим по их настроению, что посетители приходят счастливыми, они соскучились по нашим блюдам, — рассказал Лайфу управляющий сетью кафе.

Кроме того, по его словам, все столики в ресторанах расположены так, чтобы соблюдалась санитарная дистанция между посетителями.

На входе и в уборных кафе и ресторанов для гостей также установлены средства для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что крымские отели и гостиницы смогут принимать отдыхающих уже с 15 июня. Однако, как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, речь на данный момент идёт только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном.

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