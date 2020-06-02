В Крыму открылись летние веранды кафе и ресторанов

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В Крыму возобновили свою работу летние площадки кафе и ресторанов. Согласно всем рекомендациям персонал заведений теперь обслуживает гостей в защитных масках и перчатках.

— Мы максимально готовы и ждём гостей. Я думаю, гости рады, что мы наконец-то открылись, потому что все ждали этого долгое время. И мы видим по их настроению, что посетители приходят счастливыми, они соскучились по нашим блюдам, — рассказал Лайфу управляющий сетью кафе.

Кроме того, по его словам, все столики в ресторанах расположены так, чтобы соблюдалась санитарная дистанция между посетителями.

На входе и в уборных кафе и ресторанов для гостей также установлены средства для дезинфекции.