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"Обычная история". Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман сообщил, что его госпитализировали с CoViD-19

Ранее он сам в своём инстаграме сообщил о том, что у него был выявлен коронавирус.

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Фото © Instagram / evgeniyroizman

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с Лайфом рассказал, что был госпитализирован после того, как у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Обычная история, госпитализировали на общих основаниях после КТ. Я искренне считал, что не о чем беспокоиться: ноль симптомов вообще было. Томография показала поражение лёгких, и сразу госпитализировали, — отметил Ройзман.

Он также призвал внимательно относиться к случаям CoViD-19 и соблюдать все рекомендации, связанные с заболеванием.

Вся опасность заключается в том, что тебе кажется, что ты абсолютно здоров, а оно уже началось, — добавил Ройзман.

Ранее сам бывший мэр Екатеринбурга в своём инстаграме сообщил, что у него был обнаружен коронавирус.

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