"Обычная история". Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман сообщил, что его госпитализировали с CoViD-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с Лайфом рассказал, что был госпитализирован после того, как у него обнаружили коронавирусную инфекцию.
— Обычная история, госпитализировали на общих основаниях после КТ. Я искренне считал, что не о чем беспокоиться: ноль симптомов вообще было. Томография показала поражение лёгких, и сразу госпитализировали, — отметил Ройзман.
Он также призвал внимательно относиться к случаям CoViD-19 и соблюдать все рекомендации, связанные с заболеванием.
— Вся опасность заключается в том, что тебе кажется, что ты абсолютно здоров, а оно уже началось, — добавил Ройзман.
Ранее сам бывший мэр Екатеринбурга в своём инстаграме сообщил, что у него был обнаружен коронавирус.
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