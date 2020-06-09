"Обычная история". Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман сообщил, что его госпитализировали с CoViD-19

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с Лайфом рассказал, что был госпитализирован после того, как у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

— Обычная история, госпитализировали на общих основаниях после КТ. Я искренне считал, что не о чем беспокоиться: ноль симптомов вообще было. Томография показала поражение лёгких, и сразу госпитализировали, — отметил Ройзман.

Он также призвал внимательно относиться к случаям CoViD-19 и соблюдать все рекомендации, связанные с заболеванием.

— Вся опасность заключается в том, что тебе кажется, что ты абсолютно здоров, а оно уже началось, — добавил Ройзман.