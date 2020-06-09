Жарко, но с кратковременным дождём. Синоптики рассказали, чего ждать москвичам от погоды во вторник

В Москве во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура днём в столице поднимется до 26–28 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на среду она опустится до плюс 16 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.