Нефтепродукты, попавшие в реку Амбарная под Норильском, преодолели боновые заграждения

В пробах воды, которые были взяты на реке Амбарная за пределами установленных боновых заграждений, были обнаружены нефтепродукты. Об этом сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк, передаёт "Интерфакс".
— На определённом промежутке концентрация [нефтепродуктов] варьируется от 80 до 116 ПДК соответственно. За бонами мы видим большую концентрацию растворённых нефтепродуктов, — приводит агентство её слова.
По её словам, по предварительной оценке, либо боны не являются эффективной мерой, которая могла бы исключить загрязнение водного объекта, либо они были установлены после того, как основное "пятно" прошло. Она отмечает, что пробы с превышением ПДК были взяты в том числе перед местом впадения реки в озеро Пясино.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Ранее Лайф сообщал, что из акватории реки Амбарная собрали 75 кубометров топлива.
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