Почти 25% россиян планируют отдохнуть этим летом на отечественных курортах

Почти четверть опрошенных россиян (24%) запланировали отдых этим летом на отечественных курортах. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса OneTwoTrip, сообщает RT.
Среди домашних курортов в лидерах оказался Крым. Его выбрало 26,5% опрошенных. Следом расположились курорты Кубани, Алтая и Байкала.
При этом более половины респондентов не будут продолжать путешествия по стране, если границы не будут открыты. Сразу же после возможного разрешения полётов за границу более 38% россиян намерены отправиться на курорты в европейские страны.
— 23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идёт о Прибалтике, Армении и Болгарии. 14,8% отправятся в Африку, 12,6% в Азию. 5,6% хотели бы побывать в Америке, а 5,5% полетели бы в Австралию, — также говорится в сообщении.
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