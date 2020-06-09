Почти 25% россиян планируют отдохнуть этим летом на отечественных курортах

Почти четверть опрошенных россиян (24%) запланировали отдых этим летом на отечественных курортах. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса OneTwoTrip, сообщает RT.

Среди домашних курортов в лидерах оказался Крым. Его выбрало 26,5% опрошенных. Следом расположились курорты Кубани, Алтая и Байкала.

При этом более половины респондентов не будут продолжать путешествия по стране, если границы не будут открыты. Сразу же после возможного разрешения полётов за границу более 38% россиян намерены отправиться на курорты в европейские страны.