Глава полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу и уволилась

В американском городе Портленд, штат Орегон, руководитель местного управления полиции Джами Реш на фоне массовых протестов объявила об уходе в отставку и назначила на свой пост преемника — афроамериканца. Об этом она написала в "Твиттере".

— Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. А они начинаются с доверия. Эта смена руководства исходит от моего сердца, — написала она.

По её словам, к такому решению её подтолкнуло мнение общественности. При этом она выразила абсолютную уверенность, что её преемник, афроамериканец Чак Ловелл, сможет проявить себя на новой работе. При этом, говоря о своём будущем, она отметила, что готова продолжить службу на любой позиции, которую ей определит новый руководитель.