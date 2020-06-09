Глава полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу и уволилась

В американском городе Портленд, штат Орегон, руководитель местного управления полиции Джами Реш на фоне массовых протестов объявила об уходе в отставку и назначила на свой пост преемника — афроамериканца. Об этом она написала в "Твиттере".
— Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. А они начинаются с доверия. Эта смена руководства исходит от моего сердца, — написала она.
По её словам, к такому решению её подтолкнуло мнение общественности. При этом она выразила абсолютную уверенность, что её преемник, афроамериканец Чак Ловелл, сможет проявить себя на новой работе. При этом, говоря о своём будущем, она отметила, что готова продолжить службу на любой позиции, которую ей определит новый руководитель.
Напомним, в США почти две недели продолжаются массовые протесты на фоне гибели Джорджа Флойда от рук полицейских. Мирные акции протеста переросли в погромы и грабежи: мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Акции против полицейского насилия также прошли и в других частях света — Афинах, Лондоне, Вене. В Мексике протестующие подожгли патрульного и несколько служебных авто.