В США главаря ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих

Полиция американского штата Вирджиния арестовала главаря подразделения ку-клукс-клана Гарри Роджерса за наезд на толпу протестующих. Мужчину подозревают в совершении преступления на почве ненависти.

Инцидент произошёл вечером 7 июня, когда демонстранты собрались на протест из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В результате наезда пострадал мужчина, помощь ему была оказана на месте.

Роджерсу вменяют предумышленное нанесение телесных повреждений, порчу имущества и совершение нападения. 8 июня суд округа Энрико отказался отпустить задержанного под залог, передаёт WTVR.