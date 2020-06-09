"Вы инвалид на голову?" В Уфе сотрудник ДПС оскорбил паралимпийскую чемпионку

Видео © Instagram / sav_ok

В Уфе инспектор ГИБДД не дал проехать паралимпийской чемпионке Оксане Савченко по набережной, где движение ограничили из-за обвала грунта. Во время перепалки, которую спортсменка сняла в сториз в "Инстаграме", сотрудник ДПС некорректно уточняет у женщины, к какой группе инвалидности она относится.

— Вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный? — спрашивает инспектор на видео.

Такая реплика прозвучала как оскорбление, что и возмутило Савченко.

В ГИБДД по Башкирии прокомментировали инцидент, сообщив, что в данный момент проводится проверка, в ходе которой действиям инспектора дадут принципиальную оценку. Уточняется, что на улице, по которой хотела проехать паралимпийская чемпионка, введены ограничения из-за обвала грунта.