НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Выздоровевший от коронавируса премьер-министр Армении посетит Парад Победы

Пока не ясно, когда председатель армянского правительства вылетит в Москву.

182
Post cover

Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ранее переболевший коронавирусной инфекцией, примет участие в Параде Победы, который пройдёт в Москве 24 июня. Об этом заявила пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян.

Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — отметила она.

Однако она добавила, что пока не ясно, когда Пашинян вылетит в Москву. Это будет зависеть от его рабочего графика, подчеркнула Геворкян.

Напомним, о том, что коронавирус подтвердился у премьер-министра Армении и членов его семьи, стало известно первого июня. Никол Пашинян рассказал, что выявить заболевание помогли тест-системы, так как никаких симптомов ни он, ни его близкие не ощущали. Также ранее Пашинян заявил, что в стране ситуация с пандемией критическая.

Впоследствии премьер-министр Армении сообщил, что вылечился от инфекции.

Выбор редакции

Loading...