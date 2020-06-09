"Мы приехали постфактум". Актёр Иван Стебунов заявил, что его не было в машине с Ефремовым во время ДТП

Актёр Иван Стебунов, которого очевидцы видели на месте ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что приехал вместе с супругой позже, а не находился в автомобиле артиста.
— Ни меня, ни моей супруги в той машине не было. Мы приехали именно на ДТП. Нас не было там и близко. Мы приехали постфактум, — рассказал он Лайфу.
Стебунов сообщил, что после случившегося он остался вместе с Ефремовым. По словам актёра, артист, устроивший ДТП, находился в полном шоке, но понимал, что произошло.
Позже он также объяснился в "Инстаграме", назвав произошедшее настоящей трагедией. Артист выразил соболезнования близким погибшего водителя.
Однако подписчики Стебунова посчитали, что актёр всё же был в авто с пьяным Ефремовым, и обрушились на него с критикой.
Ранее Лайф сообщал, что актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП артист был пьян, представитель МВД в столице позже подтвердил данную информацию. В аварии пострадал водитель фургона, утром он умер в больнице. В связи с этим дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью.