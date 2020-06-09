"Мы приехали постфактум". Актёр Иван Стебунов заявил, что его не было в машине с Ефремовым во время ДТП

Актёр Иван Стебунов, которого очевидцы видели на месте ДТП с Михаилом Ефремовым, заявил, что приехал вместе с супругой позже, а не находился в автомобиле артиста.

— Ни меня, ни моей супруги в той машине не было. Мы приехали именно на ДТП. Нас не было там и близко. Мы приехали постфактум, — рассказал он Лайфу.

Стебунов сообщил, что после случившегося он остался вместе с Ефремовым. По словам актёра, артист, устроивший ДТП, находился в полном шоке, но понимал, что произошло.

Позже он также объяснился в "Инстаграме", назвав произошедшее настоящей трагедией. Артист выразил соболезнования близким погибшего водителя.

Однако подписчики Стебунова посчитали, что актёр всё же был в авто с пьяным Ефремовым, и обрушились на него с критикой.