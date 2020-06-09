"Чтобы люди поняли, что это не чума". Зеленский рассказал, что хотел заболеть коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел на собственном примере показать, каково это — заразиться коронавирусом. Об этом сообщает "Украинская правда".

— Я предложил нашим: "Давайте я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я сквозь себя пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессии, — сказал Зеленский.

Однако, по словам главы Украины, от этой идеи отказались, назвав её перебором. Зеленский также добавил, что его семья не поняла бы такого решения и назвала бы его сумасшедшим.