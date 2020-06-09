НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Чтобы люди поняли, что это не чума". Зеленский рассказал, что хотел заболеть коронавирусом

Украинский лидер отметил, что его семья не поняла бы такого решения.

206
Post cover

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел на собственном примере показать, каково это — заразиться коронавирусом. Об этом сообщает "Украинская правда".

Я предложил нашим: "Давайте я заболею, меня сразу изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я сквозь себя пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессии, — сказал Зеленский.

Однако, по словам главы Украины, от этой идеи отказались, назвав её перебором. Зеленский также добавил, что его семья не поняла бы такого решения и назвала бы его сумасшедшим.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский нарушил карантин, введённый на Украине из-за пандемии коронавируса, и посетил 4 июня одно из кафе в Хмельницком. Все заведения общепита открылись в стране лишь 5 июня. Президент Незалежной заявил, что готов заплатить штраф за поход в заведение. С главы государства могут потребовать взыскание в размере 44 тысяч рублей.

Выбор редакции

Loading...