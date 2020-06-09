НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Даже шутить не хочется". Дочь Ефремова рассказала о разочаровании в отце после смертельного ДТП

Девушка намерена связаться с родными погибшего в аварии мужчины.

2848

Фото © ТАСС / Роман Канащук

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что разочарована в отце. Поздно вечером восьмого июня заслуженный артист России стал участником пьяного ДТП, в результате которого скончался водитель второго автомобиля.

Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль, — написала девушка в своём аккаунте в соцсети Instagram.

Фото © Instagram / amefremova

По словам Анны-Марии, она искренне надеялась, что пострадавший в аварии выживет и ситуация не станет столь серьёзной. Теперь дочь Ефремова планирует связаться с родственниками погибшего Сергея Захарова.

Вечером восьмого июня актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Видео с городских камер наблюдения показало, что авто артиста пролетело двойную сплошную и врезалось в фургон. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Выбор редакции

Loading...