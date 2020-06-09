"Даже шутить не хочется". Дочь Ефремова рассказала о разочаровании в отце после смертельного ДТП

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что разочарована в отце. Поздно вечером восьмого июня заслуженный артист России стал участником пьяного ДТП, в результате которого скончался водитель второго автомобиля.
— Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль, — написала девушка в своём аккаунте в соцсети Instagram.
Фото © Instagram / amefremova
По словам Анны-Марии, она искренне надеялась, что пострадавший в аварии выживет и ситуация не станет столь серьёзной. Теперь дочь Ефремова планирует связаться с родственниками погибшего Сергея Захарова.
Вечером восьмого июня актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы. Видео с городских камер наблюдения показало, что авто артиста пролетело двойную сплошную и врезалось в фургон. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.