"Даже шутить не хочется". Дочь Ефремова рассказала о разочаровании в отце после смертельного ДТП

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что разочарована в отце. Поздно вечером восьмого июня заслуженный артист России стал участником пьяного ДТП, в результате которого скончался водитель второго автомобиля.

— Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно. Не садитесь пьяными за руль, — написала девушка в своём аккаунте в соцсети Instagram.

Фото © Instagram / amefremova

По словам Анны-Марии, она искренне надеялась, что пострадавший в аварии выживет и ситуация не станет столь серьёзной. Теперь дочь Ефремова планирует связаться с родственниками погибшего Сергея Захарова.