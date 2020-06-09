В "Роскачестве" рассказали, сколько овощей и фруктов нужно есть, чтобы похудеть

Специалисты "Роскачества" рекомендуют желающим похудеть добавить в свой дневной рацион минимум три порции овощей и две порции фруктов. Для безопасной потери веса количество потребляемых калорий нужно снизить на 15–30%, говорится в сообщении организации.

— Желательно в среднем употреблять на 200–300 ккал меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи, — отметил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Завтракать лучше в течение первого часа после пробуждения, а промежуток между приёмами пищи должен составлять 3,5–4 часа. Ещё одно важное правило: половину тарелки должны занимать овощи, четверть — нежирный белок, другую четверть — медленные углеводы.

Кроме того, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно человек должен выпивать воды из расчёта 30 мл на килограмм веса. Специалисты подчёркивают, что никакие диеты не будут иметь смысла, если не соблюдать питьевой режим. Причём воду нужно пить не залпом, а медленно, чтобы она попадала в клетки.

— Дело в том, что ферменты, обеспечивающие метаболизм, работают в определённой вязкости, поэтому без воды все усилия будут напрасны, — сообщили в "Роскачестве".