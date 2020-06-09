Жена — о погибшем в ДТП с участием актёра Ефремова: Лучше всех был

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Вдова водителя фургона Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием актёра Михаила Ефремова, приехала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

На вопросы журналистов об умершем женщина заявила, что он был "лучше всех".

Как стало известно Лайфу, погибший работал курьером уже два года, у него был солидный водительский стаж — с 1989 года. Проблем со здоровьем не было. Обычно рабочий день начинался в районе трёх часов дня, время окончания смены зависело от количества заказов и ситуации на дорогах. Пока с семьёй Захарова родственники Ефремова не связывались.

Напомним, актёр Михаил Ефремов устроил серьёзное ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Позже было опубликовано видео с городских камер, на которых виден момент аварии, а также процесс эвакуации разбитого автомобиля артиста. По словам очевидцев, в момент ДТП Ефремов был пьян, представитель МВД РФ в столице подтвердил данную информацию. Утром 9 июня стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.