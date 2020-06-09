Спутники нашли "признаки" начала эпидемии CoViD-19 ещё летом 2019 года. Но это неточно

Согласно спутниковым снимкам больничных парковок в Ухани, где впервые была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса, и анализу данных в Сети, инфекция могла распространяться начиная с августа 2019 года. Об этом информирует CNN, ссылаясь на данные экспертов Гарвардской медицинской школы.

Выяснилось, что в конце лета и начале осени прошлого года число припаркованных возле больниц авто резко увеличилось, а в Интернете стали появляться запросы о кашле и диарее, которые являются симптомами CoViD-19.

— SARS-CoV-2 мог уже циркулировать среди населения до его выявления на рынке "Хуанань". Эта гипотеза подтверждается появляющимися эпидемиологическими и филогенетическими доказательствами, — отмечается в исследовании.

Эксперты убеждены, что вирус мог появиться юге Поднебесной, а оттуда — попасть в другие страны и адаптироваться к эффективной передаче между людьми. При этом доказать тот факт, что появление запросов в Сети и увеличение машин на парковках напрямую связаны именно с коронавирусом, учёные не смогли.