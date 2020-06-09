На месте ЧП в Норильске осуществили перегруппировку сил и средств

Видео © МЧС России

На месте ЧП в Норильске работают 670 человек и 264 единицы техники. За сутки с акватории реки Амбарной было собрано порядка 2,5 кубометра топливно-водяной смеси. Эту информацию Лайфу предоставили в МЧС России.

— Перегруппировка нам позволит зачистить всё, что находится сейчас в руслах этих ручьёв, эти нефтепродукты, — заявил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Нефтепродукты были обнаружены в пробах, взятых на реке Амбарной за пределами установленных боновых заграждений. Таким образом, мера была неэффективной либо же предпринята слишком поздно.