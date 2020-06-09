На Сахалине двое полицейских получили сроки за пытки задержанного

На Сахалине двух экс-полицейских приговорили к трём годам колонии каждому за пытки электрошокером задержанного. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной полиции.
В марте 2017 года правоохранители надели подозреваемому наручники, избили его, а также при помощи электрошокера получили от него признания о причастности к хищению имущества.
— Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия и специальных средств, — говорится в сообщении.
Осуждённые не смогут также в течение 1,5 года занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.
Ранее Лайф сообщал, что полицейские из Дагомыса нарушили карантин и собрались в кафе, чтобы устроить весёлый пикник, но внезапно в заведение нагрянула проверка из Управления собственной безопасности. Как стало известно Лайфу, двое правоохранителей находились при исполнении. Перед тем как присоединиться к коллегам, они отпросились у дежурного на перекус.