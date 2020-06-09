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Минобороны купило три полка С-400 "Триумф" и четыре комплекта С-350 "Витязь"

Боевая техника будет передана Вооружённым силам РФ не позднее 2023 года.

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Фото © ТАСС / Виталий Невар

Министерство обороны Российской Федерации и концерн "Алмаз-антей" заключили контракты на поставку трёх полков зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и четырёх комплектов ЗРС С-350 "Витязь". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна.

Отмечается, что всю боевую технику передадут Вооружённым силам России не позднее 2023 года.

Стоит отметить, что ЗРС С-350 предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Испытания "Витязя" завершились в апреле прошлого года, а уже в декабре Минобороны получило первую С-350. ЗРС С-400 предназначена для защиты от ударов авиации и различного вида ракет.

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