За 30 секунд до смертельного ДТП Ефремов чуть не устроил ещё одну аварию — видео

За 30 секунд до смертельной аварии актёр Михаил Ефремов чуть не спровоцировал ещё одно ДТП. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

На кадрах видно, что, поворачивая с Глазовского переулка на Садовое кольцо, артист перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину — её водителю пришлось экстренно тормозить. Как сообщил Лайфу источник, после этого авто актёра проехало около 500 метров и врезалось в фургон, водитель которого позже скончался.