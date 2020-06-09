За 30 секунд до смертельного ДТП Ефремов чуть не устроил ещё одну аварию — видео

За 30 секунд до смертельной аварии актёр Михаил Ефремов чуть не спровоцировал ещё одно ДТП. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.
На кадрах видно, что, поворачивая с Глазовского переулка на Садовое кольцо, артист перестроился сразу во вторую полосу, подрезав летящую на скорости машину — её водителю пришлось экстренно тормозить. Как сообщил Лайфу источник, после этого авто актёра проехало около 500 метров и врезалось в фургон, водитель которого позже скончался.
Напомним, ДТП в центре Москвы произошло поздно вечером восьмого июня. По словам очевидцев, в момент аварии Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Он уже признал вину.