Суд запретил полиции Миннеаполиса использовать удушающие приёмы при задержании

В Миннеаполисе после инцидента с гибелью Джорджа Флойда суд округа Хеннепин (штат Миннесота) запретил полиции использовать любые удушающие приёмы при задержании, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что также сотрудники правоохранительных органов теперь обязаны сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при работе с подозреваемыми и препятствовать использованию приёмов захвата шеи и удушения.

По словам уполномоченного по правам человека Реббеки Лусеро, это решение приведёт к изменениям в лучшую сторону в жизни коренных общин и этнических меньшинств.

Ранее запрет на применение удушающих приёмов при задержании для полиции Миннеаполиса стал частью договорённости между городом и Департаментом по защите прав человека штата Миннесота.

Также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы программа обучения полиции штата не включала в себя удушающие приёмы, блокирующие приток крови в мозг.

Напомним, на фоне гибели Джорджа Флойда, к смерти которого привели действия полицейских, в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны: в Лондоне, Афинах и Вене.