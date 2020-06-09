Новый американский тоталитаризм. Почему США похоронили свою мечту

Согласно проведённому в США опросу, 80% американцев заявляют, что ситуация в стране стала неуправляемой, при этом 15%, напротив, заявляют, что ситуация находится под контролем. Большинство избирателей обеспокоены смертью Джорджа Флойда в результате действий полиции, а не протестными акциями, которые начались после неё. Отвечая на вопрос о том, что их беспокоит больше, 59% ответили, что убийство чернокожего полицейским, а 27%, что протесты, которые привели к насилию.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что подобные результаты стали возможны из-за общего раздрая американской государственной системы.

— Больше 80 городов США охватили беспорядки, погромы, шизофрения покаяния за расу перед неграми и избиения полиции. Все эти факторы власти и их оппоненты активно пытаются использоваться в предвыборной кампании. В итоге люди страдают от погромов, от разорения, им активно навязывают эту дискуссию, удивительно, что всего 80% считают, что ситуация неуправляема. Видимо, оставшиеся — это соучастники этих процессов, — комментирует эксперт.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что американское государство сильно пострадало из-за эпидемии коронавируса, в том числе и в идеологическом плане, люди больше не чувствуют его защиты.

— Это очень тяжёлый удар. Только по официальным данным — больше 100 тысяч погибших от эпидемии. Начинается конфликт регионов и центра, разных партий. Америка сегодня выглядит очень слабо, и она сумела напугать своих граждан. Государство же — это прежде всего обеспечение безопасности в широком смысле и защита от эпидемии, борьба с социальными проблемами. Как видим, Америка не справилась, кадры гетто и бедняцких кварталов стали сегодняшней иллюстрацией происходящего в Штатах: сколько там бедняков и как они живут. Самое наглядное — это криминал. Оказалось, что и тут власти противопоставить ничего не могут. Разумеется, это разрушило все американские идеалы, — заявил депутат.

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Евгений Фёдоров напомнил, что во времена Великой депрессии в Америке начались процессы, которые привели к усилению государственности, появилась такая мера наказания, как конфискация имущества, были организованы трудовые армии. Он полагает, что ничего принципиально нового мы в американской истории не увидим, просто люди подзабыли за несколько десятков лет, какой может быть Америка.

По мнению публициста Бориса Рожина, ключевым фактором стал крах реализации "американской мечты". И поскольку экономическая ситуация лишь усугубляется, не оставляя возможности широким слоям населения выйти из беспросветной нищеты, то надеяться сейчас не на что.

— Легендарная американская мечта, на которой воспитывали поколения бедняков и мигрантов, перестала работать. Бедные негры, живущие, скажем, в Бруклине, или проживающий в Арканзасе мексиканец, рассчитывающий на большие деньги, реально так и останутся в этом же положении. Нет никаких предпосылок, чтобы их жизнь изменилась. Сюда можно добавить проблему борьбы с расовой дискриминацией за социальную справедливость, а вот реверансы со стороны киноделов и федеральных медиа — не более чем политические интриги одной из двух партий. Угнетённое экономическое состояние большинства населения в ближайшее время не изменится, — считает Борис Рожин.

Также он отметил, что недовольство, которое выражают американские протестующие, используется в качестве политического тарана Демократической партией, а сами протесты не имеют ни лидеров, ни политического авангарда, с помощью которых протестующие могли бы начать как-то бороться за решение фундаментальных проблем своего положения.

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Политолог и экономист Александр Роджерс объясняет, что разобщённость низов и верхов стала главной причиной кризиса американского общества. Большая часть американского ВВП — это биржевые спекуляции, полагает эксперт, в то время как простым людям нужны реальные рабочие места.

— В США где-то ⅙ часть населения живёт на Food Stamps, продуктовых карточках, также там насчитывается 40 млн безработных, огромное количество проблем, которые никто не решает, используются только для межпартийной борьбы. Можно сказать, что Америка подошла к тому, что Линкольн назвал "дом разделённый", то есть она находится в состоянии начинающейся гражданской войны. Американская мечта мертва уже очень давно, это большая философская драма, люди начали понимать, что большинство историй успеха (например, Билла Гейтса) — враньё и подтасовка чистой воды, — говорит Роджерс. — Недаром Пол Кругман, знаменитый американский экономист, лауреат Нобелевской премии, отметил, что в американский университет скорее поступит идиот и сын миллионера, чем гениальный бедняк. И, конечно же, общее состояние только усугубляют люди с искажёнными ценностями, воспитанные по правилам новой морали, которые, по сути, являются, наоборот, расистами. Только у них люди второго сорта — это белые люди, которые, в общем-то, и создали эту страну.